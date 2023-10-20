Такой рекламы вы не видели — Человек-паук спасает падающий фургон на улицах Сиднея

«Человек-паук 2» от Sony — одна из самых горячих новинок сезона. Неудивительно, что в ее рекламу вложились по полной. Но одними только трейлерами и биллбордами дело не ограничилось.

В австралийском Сиднее установили перевернувшийся грузовичок, с которым не происходит катастрофы исключительно из-за удерживающей его паутины. Как несложно догадаться, на самом автомобиле расположена реклама игры.

Разумеется, на самом деле «паутина» представляет собой надежные крепления, а со временем эту инсталляцию демонтируют. Тем не менее, оригинальность маркетинга можно только похвалить.