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Сегодня, 19:15

Такой рекламы вы не видели — Человек-паук спасает падающий фургон на улицах Сиднея

Богдан Виноградов
Корреспондент
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«Человек-паук 2» от Sony — одна из самых горячих новинок сезона. Неудивительно, что в ее рекламу вложились по полной. Но одними только трейлерами и биллбордами дело не ограничилось.

В австралийском Сиднее установили перевернувшийся грузовичок, с которым не происходит катастрофы исключительно из-за удерживающей его паутины. Как несложно догадаться, на самом автомобиле расположена реклама игры.
Marvels Spider-Man 2. В «Человеке-пауке 2» появился район советских эмигрантов с вывесками на украинском

Разумеется, на самом деле «паутина» представляет собой надежные крепления, а со временем эту инсталляцию демонтируют. Тем не менее, оригинальность маркетинга можно только похвалить.

Источник: TG-канал
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