Так могут выглядеть Эбби и Дина во втором сезоне сериала «Одни из нас»

Пользователь Reddit воспользовался нейросетями, чтобы узнать, как будут выглядеть Изабела Мерсед и Кейтлин Дивер в ролях Дины и Эбби в The Last of Us.

Во втором случае автор подчеркнул, что актрисе явно понадобится подкачаться, чтобы соответствовать оригинальной героине.

А вот Дина пришлась реддиторам не по душе — дескать, слишком модельная внешность и чересчур много макияжа.