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T1 — первая команда в истории LCK, закончившая регулярный сезон без поражений

Читать «СЭ» в
T1 — первая команда в истории LCK, закончившая регулярный сезон без поражений.

Ли «Faker» Сан Хёк и его команда T1 не перестают удивлять своих фанатов. За 10 лет проведения турнира, они стали первой командой в истории LCK, завершившей регулярный сезон не проиграв ни одного матча.

Всего в рамках турнира команда провела 18 встреч.

Следующее выступление T1 совершит уже начиная с полуфиналов LCK, матчи в формате best of 5 пройдут 26-27 марта.

LCK Spring-2022 проходит с 12 января по 1 апреля в оффлайне. Десять команд разыгрывают $ 200 тысяч призовых, а также чемпионский титул и слот на 2022 Mid-Season Invitational.

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