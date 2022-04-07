T1 одержала победу над Neon Esports на Dota Pro Circuit

Команда T1 выиграла матч с Neon Esports в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2021/22 для Юго-Восточной Азии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

На данный момент это четвертая победа команды на мероприятии, которая вывела состав на первую строчку в турнирной таблице. T1 имеют теперь 12 очков за 5 проведенных матчей, следом за ними Fnatic с 9 очками за 3 матча, замыкают тройку лидеров Polaris Esports также с 9 очками, но за 5 матчей.

Матчи в первом дивизионе DPC для Юго-Восточной Азии проходят с 16 марта по 21 апреля. Восемь коллективов разыгрывают 205 тысяч долларов и три слота на ESL One Stockholm Dota Major 2022.