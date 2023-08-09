Сына главы Larian начали травить из-за постельной сцены с медведем в Baldur's Gate 3

Свен Винке, глава бельгийской студии Larian, рассказал о побочных эффектах ошеломительного успеха Baldur's Gate 3.

Сцена любви с друидом в форме медведя принесла игре немало предрелизного хайпа, но вот 17-летнему сыну Свена пришлось несладко: его буквально завалили мемами с медведями.

Иногда глава Лариан слышал, как его ребенок кричит в трубку телефона «Да, я ЗНАЮ!» — и понимал, что звонил очередной приятель с новостью о похотливом друиде. К счастью, мемы живут недолго, и сейчас у Винке-младшего наверняка все в порядке.