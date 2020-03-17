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Супер Марио в реальной жизни: жители Неаполя развлекаются во время карантина

15:13
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Жители Неаполя во время карантина из-за пандемии коронавируса воссоздали в реальной жизни компьютерную игру Super Mario. Видео в своем Twitter опубликовал итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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