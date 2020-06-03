Суд отклонил иск баскетболистов, обвинивших разработчиков Fortnite в «наживании на афроамериканской культуре»

Федеральный суд США отказал в удовлетворении исковых требований Джейлена Брантли и Джареда Никкенса, утверждавших, что Epic Games незаконно использовала в Fortnite придуманный ими танец. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter.

Бывшие баскетболисты команды университета штата Мэриленд Брантли и Никкенс заявляли, что придумали танец Running Man в 2016 году. Движения стали очень популярны в сети, а их авторов даже пригласили на шоу Эллен Дедженерес.

В феврале 2019 года спортсмены подали иск к Epic Games в связи с наличием похожей на танец Running Man эмоции в Fortnite. В заявлении было указано, что компания «постоянно наживается на использовании афроамериканской культуры, в частности копируя танцы и движения в игре Fortnite». Истцы оценили причиненный им ущерб в 5 миллионов долларов.

Суд отказал в удовлетворении требований истцов на основании Закона о защите авторских прав США. Ранее юристы отмечали, что для признания незаконного использования танца на него предварительно нужно зарегистрировать авторские права. Кроме того, специалисты отмечали, что эмоции из Fortnite слишком короткие, чтобы вызвать правовые последствия.