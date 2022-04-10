Subnautica 3 официально находится в разработке

Студия Unknown Worlds объявила, что уже занимается разработкой новой игры во вселенной Subnautica, поделившись общей информацией относительно направления игры.

В серии Subnautica всегда было особое отношение с сюжетом, и новая игра сохранит этот стандарт. Судя по всему, нас ждет открытый миром и повествование в контексте открытого опыта, управляемого игроками. А также эпизодический контент.

Игра находится на очень ранней стадии разработки, поэтому дополнительную информацию предстоит подождать.

В прошлой части серии, Subnautica: Below Zero, с событий оригинала прошло несколько лет. Игроки отмечали великолепный геймплей, и мир, который невероятно интересно исследовать.