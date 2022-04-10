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Сегодня, 11:58

Subnautica 3 официально находится в разработке

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Subnautica.

Студия Unknown Worlds объявила, что уже занимается разработкой новой игры во вселенной Subnautica, поделившись общей информацией относительно направления игры.

В серии Subnautica всегда было особое отношение с сюжетом, и новая игра сохранит этот стандарт. Судя по всему, нас ждет открытый миром и повествование в контексте открытого опыта, управляемого игроками. А также эпизодический контент.

Игра находится на очень ранней стадии разработки, поэтому дополнительную информацию предстоит подождать.

В прошлой части серии, Subnautica: Below Zero, с событий оригинала прошло несколько лет. Игроки отмечали великолепный геймплей, и мир, который невероятно интересно исследовать.

Источник: https://unknownworlds.com/jobs/#1649344262019
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