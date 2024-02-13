Стримера Меллстроя обвинили в розыск, но не за треш-стримы

МВД России объявило в розыск скандального стримера Андрея Mellstroy Бурима.

Mellstroy. Фото Соцсети

Причина розыска — отказ от службы в белорусской армии, от которой он скрывался несколько лет. Сейчас парень находится в Дубае. Учитывая ситуацию, блогер вернется в Россию, скорее всего, еще очень нескоро.

Меллстрой известен своими эпатажными выходками во время прямых трансляций. На одной из них он несколько раз ударил девушку лицом об стол и сломал ей зубы.