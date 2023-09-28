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Стример xQc одним из первых выбил дорогой нож и скрафтил AWP: Dragon Lore в Counter-Strike 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
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xQc.
Фото Twitch

С выходом Counter-Strike 2 многие стримеры решили попытать удачу и открыть новые игровые кейсы. Самым везучим из них стал xQc.

Парню удалось выбить нож «Karambit | Doppler» за 500 000 рублей. Чтобы закрепить успех, xQc скрафтил AWP «Dragon Lore» — шанс выпадения винтовки при крафте равен десяти процентам.

CS 2 вышла в открытый доступ в ночь на 28 сентября. За 10 часов новый командный шутер от Valve успели заценить больше одного миллиона игроков.

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