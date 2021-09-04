Стример Natus Vincere: «Киберспорт является более зрелищным, чем спорт»

Стример Natus Vincere Дмитрий «Recrent» Осинцев считает трансляции киберспортивных турниров более зрелищными, чем прямые эфиры классических видов спорта.

«Люди часто удивляются, зачем кто-то будет смотреть на то, как человек, допустим, играет в какую-то стрелялку. Сам идет, садится на диван и смотрит какой-нибудь матч по футболу. В принципе, здесь можно провести аналогию — как по мне, киберспортивные соревнования смотреть интереснее. Гораздо больше напряженных моментов, каких-то интересных ситуаций. В общем, для меня он является более зрелищным», — отметил Осинцев в видео на YouTube-канале «Goose Gaming Agency».

Стоит отметить, что Recrent является одним из самых популярных русскоязычных стримеров на Twitch на данный момент.