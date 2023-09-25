Стример Evelone потратил больше миллиона на кейсы в CS:GO и не получил ничего стоящего

Русскоязычный стример Evelone потратил 12 тыс. долларов (~1.1 миллион рублей) на кейсы в Conter-Strike: Global Offensive.

Evelone. Фото Соцсети

Такую большую сумму он потратил для того, чтобы выбить в игре нож — самый редкий вид оружия в игре. Нож все же получилось выбить, но он не смог окупить и половины потраченных денег. Цена предмета — 30 тысяч рублей.

Открытие кейсов в CS:GO — своеобразное казино, где выпадение редких предметов зависит исключительно от удачи.