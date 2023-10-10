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Сегодня, 14:54

Стример Бустер тратит больше 5 миллионов рублей в месяц

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Buster.
Фото Twitch

Twitch-стример Вячеслав Buster Леонтьев поделился своими ежемесячными тратами. Оказалось, что парень тратит 5-6 миллионов в месяц.

Buster.
Фото Twitch

Как рассказал сам Бустер, это не только траты на себя — стример выплачивает зарплату своим монтажерам, а также немало денег уходит на создание контента.

Сейчас Вячеслав находится в отпуске и, по его словам, это очень сильно ударило по его финансам:

«Из-за отпуска я ******* (потратил) уже 15 лямов за 10 дней. Но кайф от жизни я получил лютый», — заявил Бустер.

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