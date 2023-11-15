Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 17:31

Стратегия в мире Warhammer и пошаговая Persona — какие игры выйдут на этой неделе

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.
Фото Frontier Developments

Эта неделя порадует сразу две категории геймеров, любящих стратегии.

Уже 17 ноября неравнодушные к фэнтези миру Warhammer получат стратегию в реальном времени (RTS) Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin — в ней игроку придется стать военачальником, который возглавит четыре уникальные фракции и попытается завоевать дикое и свирепое владение Гур в ходе напряженных тактических сражений в реальном времени.

Второй игрой, которая порадует уже любителей пошаговых игр, станет Persona 5 Tactica — спин-офф основной серии Persona, в которой на смену классических JRPG сражений придут тактические бои. Релиз также состоится 17 ноября.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Петр Чех будет играть за лучший хоккейный клуб Великобритании
Медведев мечтает после завершения карьеры теннисиста стать гонщиком-любителем
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

PlayStation 5 Slim появится в России 14 декабря — консоль будет значительно дороже обычной PS5

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости