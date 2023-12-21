Steam поможет стеснительным геймерам

Бета-версия клиента Steam пополнилась инновациями. Так, работа с корзиной стала удобнее. Теперь можно продолжать покупки после ее пополнения, или подарить одну игру нескольким друзьям, а игроки получили возможность скрывать игры от других пользователей, в том числе и сразу после покупки.

Вскоре обновление выйдет из беты — и тогда те, кто ранее почему-то стеснялись своих игровых вкусов, смогут практиковать их без насмешек от окружающих.