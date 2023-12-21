Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 14:35

Steam поможет стеснительным геймерам

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Valve

Бета-версия клиента Steam пополнилась инновациями. Так, работа с корзиной стала удобнее. Теперь можно продолжать покупки после ее пополнения, или подарить одну игру нескольким друзьям, а игроки получили возможность скрывать игры от других пользователей, в том числе и сразу после покупки.

Итоги года Steam. В Steam появились игровые итоги 2023 года — как их посмотреть

Вскоре обновление выйдет из беты — и тогда те, кто ранее почему-то стеснялись своих игровых вкусов, смогут практиковать их без насмешек от окружающих.

Источник: TG-канал WELOVEGAMES
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Ферстаппен заявил, что пока не собирается жениться на бывшей девушке Квята
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Мирошниченко — в тройке с Кузнецовым
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Хмелевски и Самонова не заберут в ЦСКА?
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
Костомаров: первое выступление после болезни
Россию могут исключить из ИИХФ за «дело Федотова»
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроки PlayStation выбрали свою игру года — это эксклюзив Sony

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости