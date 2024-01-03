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Сегодня, 15:25

Steam опубликовал топ лучших игр 2023 — его собрали игроки

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Steam Awards.
Фото Valve

Магазин Valve поделился итогами 2023 года и составил топ лучших игр. За проекты голосовали игроки.

Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios

С игрой года обошлось без сюрпризов — ей стала RPG Baldur's Gate 3. В номинации «Любимое дитя» (номинация, которую получают игры с самой долгой поддержкой от разработчиков) победила Red Dead Redemption 2 от Rockstar.

Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games

Лучшей игрой для Steam Deck стала «Хогвартс. Наследие», а проектом с лучшим визуальным стилем Atomic Heart.

Atomic Heart.
Фото Mundfish

Не обошлось и без забавных сюрпризов. Игрой с «Самым инновационным геймплеем» стал Starfield — за игру проголосовали игроки со всего мира. Вряд ли это искренняя оценка игры, ведь Starfield от Bethesda получилась далеко не супер крутым проектом. А уж про инновационный геймплей тут говорить точно не стоит.

Победители в каждой номинации:
— Игра года: «Baldur's Gate 3»;
— Игра года в виртуальной реальности: «Labyrinthine»;
— Любимое дитя: «Red Dead Redemption 2»;
— Лучшая игра на Steam Deck: «Hogwarts Legacy»;
— Самый инновационный геймплей: «Starfield»;
— Выдающийся визуальный стиль: «Atomic Heart»;
— Лучшая игра, которая вам не даётся: «Sifu»;
— Лучший саундтрек: «The Last of Us: Part 1»;
— Лучшая игра с выдающимся сюжетом: «Baldur's Gate 3»;
— Лучшая кооперативная игра: «Lethal Company»;
— Самая комфортная игра: «Dave the Diver».

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