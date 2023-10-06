Steam нашел самую провальную онлайн-игру — ее пиковый онлайн упал до двух человек

Игроки в Steam нашли самую провальную онлайн-игру — ею стала Redfall от студий Arkane и Bethesda.

Пиковый онлайн кооперативного-шутера упал до двух человек — это настоящий антирекорд. Несмотря на то что проект выпускала именитая студия с большим багажом опыта (именно Arkane разработала Dishonored, Prey, Deathloop и т.д), Redfall был разгромлен и критиками, и игроками.

Redfall. Фото Arkane Studios

Плачевная ситуация с онлайном игры связана не только с ее качеством, но и с тем, что никто не пытался исправить ситуацию — про игру забыли не только геймеры, но и сами разработчики.