Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 18:20

Steam могут заполнить плохие и дешевые игры — виноват в этом будет ИИ

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Steam.
Фото Valve

Valve разрешила добавлять в Steam игры, при создании которых использовали нейросети.

This Girl Does Not Exist.
Фото Cute Pen Games

Единственные ограничения — необходимо описать нейросеть, которую использовали при разработке; проверить игру на нарушение авторских прав; не использовать реальных личностей при генерации. В играх для взрослых, однако, все еще запрещено использовать помощь искусственного интеллекта.

Такое решение может не только открыть большой простор для разработчиков, но и распустить руки тем, кто просто хочет заработать денег на плохом продукте.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Махачев назвал имя своего следующего соперника
Новак Джокович начинает новый сезон в статусе первой ракетки мира
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ветераны СКА против судей, Билялетдинов и обмен Жафярова
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Интриги с участниками плей-офф-2024 почти нет
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вышел софт, помогающий целиться в шутер-играх, — его пока не забанили

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости