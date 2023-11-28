Steam Deck OLED теперь можно купить в России — цены начинаются от 90 тысяч рублей

В онлайн-магазине DNS открылись предзаказы на Steam Deck OLED.

В продаже доступны версии на 512 ГБ и 1 ТБ — стоят они 90 и 100 тысяч рублей соответственно. Продажа без предзаказов начнется 14 декабря.

Steam Deck. Фото Valve

Рекомендованная цена для консоли в Европе — 570 евро для версии на 512 ГБ (~ 55 тысяч рублей) и 680 евро для версии на 1 ТБ (~ 66 тысяч рублей). Из-за проблем с транспортировкой цены на приставку в России больше в два раза.

Стоимость Steam Deck с LCD-экраном начинается в DNS от 58 тысяч рублей.