Steam Deck готов к работе на Windows

Steam Deck, портативная игровая приставка от Valve, получила возможность загрузки официальных драйверов для работы на Windows 10. Ссылки на загрузку и подробности о работе консоли разработчики опубликовали в разделе поддержки Steam.

Замена операционной системы с предустановленной SteamOS на ОС Microsoft позволяет добиться более плавной игры на консоли. Теперь возможность установить Windows 10 без каких-либо ограничений появилась в официальном виде. На данный момент поддерживаются драйвера для графического процессора, Wi-Fi и Bluetooth адаптеров. А вот аудио работает пока только через USB-C или Bluetooth.

Стоит отметить, что в случае смены ОС Valve не будет оказывать техническую поддержку, но возможность откатиться до SteamOS останется. Также пока что отсутствует поддержка Windows 11, но ее обещают в будущем, как и возможность переключать операционные системы. Пока что установка стирает все прошлые данные на устройстве.