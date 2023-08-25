Статую робота-близняшки из Atomic Heart собрали из бамперов и труб — получилось неплохо

Житель Белокурихи Андрей Лунин не играл в Atomic Heart. Но он видел прохождения, и ему ожидаемо понравился образ балерин-близняшек. Поэтому Андрей принялся мастерить статую одной из них.

Статуи Андрея Лунина. Фото Андрей Лунин

Профессиональных материалов у него не было, но так задача стала интереснее. В дело пошли пластиковые обломки, канализационные трубы и даже автобамперы. Характерную прическу получилось сделать из пластиковых бутылок. Учитывая все это, отметим, что получилось совсем неплохо.

Судя по фотографиям, Андрей и раньше делал такие статуи, в частности, Чужого и Хищника из одноименных франшиз.