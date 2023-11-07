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Сегодня, 22:45

Стартовали продажи смартфонов на русской операционной системе за 15 тысяч рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Продукция F+.
Фото Соцсети

Смартфон на базе русской ОС «Аврора» официально поступили в магазины страны. Разрабатывала гаджет компания F+.

R570E.
Фото F+

Модель R570E оснащена 5,7-дюймовым экраном с разрешением 1440 х 720 пикселей и батареей емкостью 5080 мА/ч.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора с частотой 1,8 ГГц. Желающие смогут приобрести R570E за 14 990 рублей.

Life Tab Plus.
Фото F+

Вместе со смартфоном в продажу также поступил планшет Life Tab Plus. Он оснащен 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1200 пикселей, четырехъядерным процессором и батареей емкостью 10000 мА/ч.

Стоимость планшета — 16 990 рублей.

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