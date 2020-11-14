Стартовали финалы X сезона Московской студенческой киберспортивной лиги

Финальные матчи десятого сезона Московской студенческой киберспортивной лиги стартовали в рамках «Московского Киберспорта». Финал сезона был перенесен с весны на осень из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а затем летних каникул.

29 команд столичных вузов соревнуются в пяти дисциплинах:

— боевая арена Dota 2 (5х5);

— шутер Counter-Strike: Global Offensive (5х5);

— соревновательная головоломка Hearthstone (3х3);

— стратегия в реальном времени StarCraft II (1х1);

— интерактивный футбол FIFA 21 (3х3).

В каждой дисциплине соревнования пройдут в две стадии — групповой и плей-офф. Каждая команда будет приносить турнирные очки в актив своего учебного заведения, и по итогам всех финалов по сумме очков определится вуз-победитель уходящего сезона МСКЛ.