Стартовала предварительная регистрация Diablo Immortal на iOS

Компания Blizzard объявила, что с сегодняшнего дня пользователи iOS могут совершить предзаказ Diablo Immortal в App Store.

Для пользователей Android пока доступна предварительная регистрация на сайте игры или в магазине Google Play Store.

По достижении 30 миллионов заказов и предварительных регистраций компания приготовила особую награду — декоративную броню, которую можно будет получить после прохождения обучения в игре и 30 дней с момента релиза.

«Этот декоративный набор, посвященный братству хорадримов — древнему ордену магов и чародеев, избранных архангелом Тираэлем — окружает владельца золотой аурой совершенства», — говорится на официальном сайте игры.

Источник: https://news.blizzard.com/ru-ru/diablo-immortal/23788295/diablo-immortal-dostupen-predzakaz-dlya-ios