Старт европейской лиги по PUBG перенесли на март

Начало дебютного сезона PUBG Europe League отложили на март. У организаторов возникли проблемы с финансами и местом проведения чемпионата.

Сообщается, что PUBG Corp. задерживает выплаты StarLadder, который выступает подрядчиком, из-за чего украинский турнирный оператор не может расплатиться с командами.

В первой фазе PUBG Europe League выступят 16 команд, пять из которых представят СНГ – Natus Vincere, Jokers, Red Diamonds, Alpochinki и M19.

Европейская лига входит в серию региональных чемпионатов, которые будет проводить PUBG Corp. В январе компания объявила, что будет делиться выручкой с участниками лиг для Европы и Северной Америки. Она также покрывает логистические расходы команд.