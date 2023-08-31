Starfield все-таки переведут на русский язык — правда, этим займутся не люди

Космическая RPG Starfield от Bethesda все же получит русский перевод — трудиться над ним, правда, будет искусственный интеллект.

Starfield. Фото Bethesda

Пользователь форума ZoneOfGames с ником Haoose заявил, что получил пресс-копию Starfield и уже начал подготовку к переводу RPG на русский язык. Он также добавил, что качество этого перевода может оказаться в разы ниже результата, который был бы при переводе человеком.

Starfield. Фото Bethesda

Переведенный интерфейс игры запустят сразу к премьере Starfield, а полноценный машинный перевод игры могут выпустить до конца сентября.

Релиз Starfield запланирован на 6 сентября. Игра выйдет на ПК и Xbox.