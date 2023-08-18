Starfield появится на торрентах в день релиза? В игре отсутствует Denuvo

Предзагрузка Starfield на Xbox и в Microsoft Store началась еще вчера — и с тех пор дата-майнеры нашли немало интересного. Например, в ресурсах игры не обнаружилась защита Denuvo. А это значит, что с большой вероятностью игра появится на торрент-трекерах уже в день релиза.

В начале месяца то же самое произошло и с Baldur's Gate 3. Однако отсутствие защиты не помешало феноменальным продажам, которые можно приблизительно оценить в несколько миллионов копий.