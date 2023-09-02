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Starfield получил машинную русификацию в лучших традициях пиратских переводов нулевых

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Starfield.
Фото Bethesda Softworks

Starfield получил машинную русификацию в лучших традициях пиратских переводов нулевых

В интернете появились скриншоты русификации Starfield при помощи печально известного переводчика PROMT. От этого перевода так и веет ностальгией — в частности, по пиратским переводам игр вроде GTA: San Andreas или KotOR 2 с перлами вроде «охладите траханье, углепластик». Реплики в духе «То право? И все пошло... прохладное» понять без знания оригинального текста будет непросто.

Starfield. В Starfield уже можно подключить русский язык, но качество перевода расстроит

Ранее мы уже рассказывали о том, что из Starfield все-таки не удаляли портрет Юрия Гагарина.

Источник: TG-канал
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