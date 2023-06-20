Станислав Malr1ne Поторак прокомментировал последние новости от Valve

Лидер состава Nemiga Gaming по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак отреагировал на последние новости от Valve, связанные с отменой боевого пропуска для The Internatuonal 12.

«В прошлые годы я много покупал Battle Pass, но тогда у меня было мало денег. Я только в последний Battle Pass нормально так задонатил. Купил аркану на Razor. Впечатления только положительные. В боевом пропуске было много крутого контента. Единственное обидно, что он был эксклюзивным, поэтому у меня нет некоторых аркан, которые хотел бы иметь», — цитирует игрока Cybersport.Metaratings.ru.

В ночь на 20 июня Valve анонсировала изменение формата выпуска патчей для Dota 2.