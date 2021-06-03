Станислав 633 Глушан рассказал о шансах Gambit на WePlay AniMajor

Игрок команды Fantastic Five по Dota 2 Станислав 633 Глушан, который выступает за AS Monaco Gambit в качестве стендина на WePlay AniMajor, в интервью Metaratings.ru поделился мнением о выходе команды из Wild Card, а также назвал топ-3 команд на турнире и рассказал о смене роли.

— Расскажи о том, как ты оказался на мейджоре в составе AS Monaco Gambit?

— Всё очень просто. Мне написал менеджер AS Monaco Gambit Глеб с вопросом: «Хочу ли я поехать на мейджор?» Конечно, сразу без каких-либо сомнений дал согласие.

— Как проходила ваша подготовка к турниру? Все же в составе команды поменялись два игрока.

— До того, как я вылетел в Киев, мы успели сыграть четыре кв. Сам процесс подготовки у нас начался уже по приезду всех игроков.

— Ты являешься стендином, а после мейджора вернёшься в F5? Либо продолжишь играть в Gambit?

— Я стендин у Gambit, вы всё сами понимаете. Что будет дальше, а также где я останусь играть после мейджора — это сейчас очень сложно сказать. Только время нам всё покажет.

— Как вы расцениваете свои шансы на выход из стадии Wild Card?

— Безусловно, все команды опытные, сильные и сыгранные. Нам будет тяжело. Однако нет ничего невозможного. На морально-волевых можем и залететь в групповой этап! Я в это верю.

— На твой взгляд, кто войдет в топ-3 WePlay AniMajor?

— Думаю, в тройке сильнейших окажутся PSG.LGD, Evil Geniuses и Team Liquid.