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Сегодня, 20:07

Стало известно, за сколько можно будет пройти «Человека-паука 2» на PS5

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Spider-Man 2.
Фото Insomniac Games

Стала известна продолжительность «Человека-Паука 2» от Sony — прохождение игры займет от 15 до 20 часов, как и в случае с первой частью. Никаких DLC для новой игры не планируется.

Из других интересных подробностей — костюмы героев будут получать видимые повреждения. Но чинить вручную их не придется — это будет происходить автоматически после миссий.

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Оба главных героя, Питер Паркер и Майлз Моралес, получат уникальные ветки развития навыков. Также появится возможность парировать удары врагов.

Источник: TG-канал PlayStation
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