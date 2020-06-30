Определены победители Основного этапа Кубка России по киберфутболу в дивизионе Xbox

Турнир проводят Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России.

27 и 28 июня состоялись матчи Основного этапа Кубка России по интерактивному футболу 2020 в дивизионе Xbox. В них были определены следующие победители:

• Роберт Фахретдинов (Ufenok77) — Республика Башкортостан

• Степан Михович (FunkBraza) — Москва

• Михаил Гура (HighLight90) — Санкт-Петербург

• Антон Кленов (el_lyftinho) — Москва

4 и 5 июля состоятся матчи Основного этапа Кубка России в дивизионе PlayStation. В рамках данной стадии соревнования разделены на групповой раунд, проходящий по швейцарской системе, и плей-офф. Таким образом, половина игроков проходит в плей-офф турнира.

Дальнейший регламент соревнований

Полуфиналисты Основного этапа Кубка России получат путевки в Гранд-финал турнира. Это мероприятие пройдет 26 июля в Москве на Yota Arena. Там будет выявлен сильнейший в каждом из дивизионов. Затем победители встретятся в кроссплатформенном матче, где и определится обладатель Кубка России.

Соревнования проходят в режиме Ultimate Team. В турнире принимают участие граждане России не младше 14 лет.