Стала известна возможная дата начала предзаказов GTA 6

Есть вероятность, что дата начала предзаказов GTA 6 стала известна благодаря службе поддержки магазина BestBuy. Переписываясь с ней, один из фанатов игры получил неожиданный ответ — «Я проверил, игра выйдет 12 декабря».

Разумеется, полноценный релиз GTA 6 через пару недель практически немыслим. Поэтому некоторые комментаторы решили, что на самом деле речь идет о дате начала предзаказов, что было бы вполне логично, учитывая вероятный выход трейлера в тех же числах. Впрочем, возможно что поддержка попросту ошиблась.