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Сегодня, 15:04

Стала известна возможная дата начала предзаказов GTA 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото peakpx

Есть вероятность, что дата начала предзаказов GTA 6 стала известна благодаря службе поддержки магазина BestBuy. Переписываясь с ней, один из фанатов игры получил неожиданный ответ — «Я проверил, игра выйдет 12 декабря».

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Разумеется, полноценный релиз GTA 6 через пару недель практически немыслим. Поэтому некоторые комментаторы решили, что на самом деле речь идет о дате начала предзаказов, что было бы вполне логично, учитывая вероятный выход трейлера в тех же числах. Впрочем, возможно что поддержка попросту ошиблась.

Источник: Reddit
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