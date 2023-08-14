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Стала известна причина рекордно низких оценок Overwatch 2 в Steam — виноваты китайцы

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Overwatch.
Фото Blizzard

Появление Overwatch 2 в Steam было омрачено рекордно низкими оценками. В настоящий момент у игры всего 9% положительных отзывов, чего обычно не происходит с большими проектами от известных студий.

Считается, что причиной ревью-бомбинга стало недовольство фанатов курсом развития игры и общее недовольство Blizzard.

Но сейчас появилась информация, что больше всего негативных оценок поставили китайцы, у которых есть и другие мотивы — 23 января 2023 года в Китае перестали работать все игры Blizzard.

Overwatch 2. Overwatch 2 от Blizzard признана худшей игрой в истории Steam

Источник: Steam Community
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