Стала известна причина рекордно низких оценок Overwatch 2 в Steam — виноваты китайцы

Появление Overwatch 2 в Steam было омрачено рекордно низкими оценками. В настоящий момент у игры всего 9% положительных отзывов, чего обычно не происходит с большими проектами от известных студий.

Считается, что причиной ревью-бомбинга стало недовольство фанатов курсом развития игры и общее недовольство Blizzard.

Но сейчас появилась информация, что больше всего негативных оценок поставили китайцы, у которых есть и другие мотивы — 23 января 2023 года в Китае перестали работать все игры Blizzard.