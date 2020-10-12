Стала известна дата начала нового сезона в PUBG

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds назвали дату начала девятого сезона «королевской битвы». Старт состоится 21 октября, одновременно с ним игрокам на ПК станет доступна новая карта Парамо. На консолях она появится 29 октября.

С началом девятого сезона в игре появятся обновленные награды боевого пропуска, а также будут введены элементы сюжета.