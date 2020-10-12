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Стала известна дата начала нового сезона в PUBG

03:10

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds назвали дату начала девятого сезона «королевской битвы». Старт состоится 21 октября, одновременно с ним игрокам на ПК станет доступна новая карта Парамо. На консолях она появится 29 октября.

С началом девятого сезона в игре появятся обновленные награды боевого пропуска, а также будут введены элементы сюжета.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/pubg/news/stala-izvestna-data-nachala-novogo-sezona-v-pubg

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