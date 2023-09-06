Стал известен окончательный список бойцов Mortal Kombat 1

В Сети появился список бойцов для релизной версии Mortal Kombat 1 — теперь уже подтвержденный. Выложивший скриншоты пользователь рассказал, что ему посчастливилось получить игру для Nintendo Switch. Но покупать ее на этой платформе он не советовал — дескать, слишком сильные просадки FPS.

Основной список бойцов без DLC и закрытых персонажей будет выглядеть так:

Список бойцов на релизе Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

Таня

Рейн

Китана

Милина

Смоук

Скорпион

Саб-Зиро

Джонни Кейдж

Ли Мэй

Кенши

Барака

Рептилия

Шан Цунг

Генерал Шао

Синдел

Рейко

Рейден

Лю Кан

Герас

Кун Лао

Ашра

Нитара

Хавик



Камео:

Список камео-бойцов на релизе Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

Сайракс

Сектор

Саб-Зиро

Скорпион

Кун Лао

Дарриус

Соня

Джакс

Страйкер

Кано

Фрост

Горо

Сарина

Мотаро

Суджинко

В самом списке нет больших сенсаций — практически все персонажи и так были подтверждены. Последним бойцом, на счет которого существовали сомнения, оказалась Нитара из Mortal Kombat: Deadly Alliance — недавние утечки указывали именно на нее.

Ранее мы рассказывали о том, что в игре появится защита Denuvo.