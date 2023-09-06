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Сегодня, 18:19

Стал известен окончательный список бойцов Mortal Kombat 1

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
Список бойцов на релизе Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
Список камео-бойцов на релизе Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
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В Сети появился список бойцов для релизной версии Mortal Kombat 1 — теперь уже подтвержденный. Выложивший скриншоты пользователь рассказал, что ему посчастливилось получить игру для Nintendo Switch. Но покупать ее на этой платформе он не советовал — дескать, слишком сильные просадки FPS.

Основной список бойцов без DLC и закрытых персонажей будет выглядеть так:

Список бойцов на релизе Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
  • Таня
  • Рейн
  • Китана
  • Милина
  • Смоук
  • Скорпион
  • Саб-Зиро
  • Джонни Кейдж
  • Ли Мэй
  • Кенши
  • Барака
  • Рептилия
  • Шан Цунг
  • Генерал Шао
  • Синдел
  • Рейко
  • Рейден
  • Лю Кан
  • Герас
  • Кун Лао
  • Ашра
  • Нитара
  • Хавик


Камео:

Список камео-бойцов на релизе Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
  • Сайракс
  • Сектор
  • Саб-Зиро
  • Скорпион
  • Кун Лао
  • Дарриус
  • Соня
  • Джакс
  • Страйкер
  • Кано
  • Фрост
  • Горо
  • Сарина
  • Мотаро
  • Суджинко

В самом списке нет больших сенсаций — практически все персонажи и так были подтверждены. Последним бойцом, на счет которого существовали сомнения, оказалась Нитара из Mortal Kombat: Deadly Alliance — недавние утечки указывали именно на нее.

Ранее мы рассказывали о том, что в игре появится защита Denuvo.

Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1 быстро не взломают? Игра будет защищена антипиратской защитой Denuvo
Источник: DTF
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