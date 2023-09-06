Стал известен окончательный список бойцов Mortal Kombat 1
В Сети появился список бойцов для релизной версии Mortal Kombat 1 — теперь уже подтвержденный. Выложивший скриншоты пользователь рассказал, что ему посчастливилось получить игру для Nintendo Switch. Но покупать ее на этой платформе он не советовал — дескать, слишком сильные просадки FPS.
Основной список бойцов без DLC и закрытых персонажей будет выглядеть так:
Список бойцов на релизе Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
- Таня
- Рейн
- Китана
- Милина
- Смоук
- Скорпион
- Саб-Зиро
- Джонни Кейдж
- Ли Мэй
- Кенши
- Барака
- Рептилия
- Шан Цунг
- Генерал Шао
- Синдел
- Рейко
- Рейден
- Лю Кан
- Герас
- Кун Лао
- Ашра
- Нитара
- Хавик
Камео:
Список камео-бойцов на релизе Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
- Сайракс
- Сектор
- Саб-Зиро
- Скорпион
- Кун Лао
- Дарриус
- Соня
- Джакс
- Страйкер
- Кано
- Фрост
- Горо
- Сарина
- Мотаро
- Суджинко
В самом списке нет больших сенсаций — практически все персонажи и так были подтверждены. Последним бойцом, на счет которого существовали сомнения, оказалась Нитара из Mortal Kombat: Deadly Alliance — недавние утечки указывали именно на нее.
Ранее мы рассказывали о том, что в игре появится защита Denuvo.
Источник: DTF
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