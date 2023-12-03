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Среди самых ожидаемых игр декабря 2023 года сразу 2 российских проекта

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Owlcat Games

В этом декабре выйдет немало ожидаемых игр и сразу две из них сделали в России. Итак, за какими же релизами стоит следить в ближайшие дни и недели?

Avatar: Frontiers of Pandora — 7 декабря

Экшен по франшизе о противостоянии синекожих инопланетян и карикатурных земных милитаристов разрабатывается Ubisoft и выглядит вполне себе многообещающе — по крайней мере на фоне других игр по кинолицензии.

The Day Before — 7 декабря

Разработанный в России многопользовательский экшен очень напоминает сразу The Division и The Last of Us — ну и что? Главное, чтобы играть было интересно. Учитывая, что совсем недавно реклама игры появилась на Таймс-сквер в Нью-Йорке — все шансы на популярность у проекта есть.

Warhammer 40 000: Rogue Trader — 7 декабря

Это не просто большая и проработанная ролевая игра от российской студии Owlcat, прославившейся за счет RPG по франшизе Pathfinder, это большая ролевая игра в мрачной вселенной Warhammer 40 000. Не ждать Rogue Trader невозможно!

Back Then — 8 декабря

Необычное нарративное приключение выделяется прежде всего главным героем — пожилым человеком, страдающим болезнью Альцгеймера. Ожидаем пронзительную историю в лучших традициях фестивальных проектов.

House Flipper 2 — 14 декабря

Всегда хотели построить настоящий дом, ну или хотя бы отремонтировать его? Что же, в House Flipper 2 сделать это можно быстро и дешево — естественно, если сравнивать с настоящим ремонтом.

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