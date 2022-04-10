Square Enix внезапно анонсировала Kingdom Hearts 4

Сегодня, 10 апреля, прошло прошло специальное мероприятие к 20-летию Kingdom Hearts, где компания Square Enix неожиданно подтвердила разработку четвертой части.

Действие сиквела развернётся в мире-мегаполисе Quadratum, который впервые показали в Kingdom Hearts 3.

Главные герои серии останутся прежними, это Сора и его союзники из персонажей Disney, которым предстоит бороться с новыми опасностями.

Дата релиза и список платформ, на которых выйдет игра, пока не объявили.

После успеха третьей части анонс был вполне ожидаем, но подтверждения на этом мероприятии никто не ждал.

Kingdom Hearts — это серия компьютерных игр в жанре Action/RPG, разработанная и изданная совместно Square Enix и Disney Interactive. Игры представляют собой кроссовер вселенных Square Enix и Disney в вымышленной Вселенной. Прошлая часть, Kingdom Hearts III была посвящена героям Сора, Дональд и Гуфи, которые попытались найти семь стражей света и «ключ к возвращению сердец».