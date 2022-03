Square Enix приостановили продажу своих игр в России

Игры Square Enix стали недоступны для пользователей из России. На страницах игр в Steam и Epic Games Store нет цены и возможности оформить покупку.

На данный момент компания не делала официальных заявлений по выходу из российского рынка.

Японский разработчик и издатель Square Enix известен по своим играм Final Fantasy, Tomb Raider, Kingdom Hearts, Dragon Quest, Life is Strange, Deus Ex, NieR, Thief, Just Cause и Legacy of Kain, а также нескольким играм по франшизе Marvel.