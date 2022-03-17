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Сегодня, 12:37

Square Enix приостановили продажу своих игр в России

Игорь Константинов
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Square Enix приостановили продажу своих игр в России.

Игры Square Enix стали недоступны для пользователей из России. На страницах игр в Steam и Epic Games Store нет цены и возможности оформить покупку.

На данный момент компания не делала официальных заявлений по выходу из российского рынка.

Японский разработчик и издатель Square Enix известен по своим играм Final Fantasy, Tomb Raider, Kingdom Hearts, Dragon Quest, Life is Strange, Deus Ex, NieR, Thief, Just Cause и Legacy of Kain, а также нескольким играм по франшизе Marvel.

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