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Сегодня, 16:53

Список фильмов и сериалов по играм, которые выйдут в 2024 году — столько мы еще не видели

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Amazon

Экранизации игр становятся новым трендом — и вслед за успехом «Супербратьев Марио» и «Последних из нас» в 2024 году появится еще множество проектов.

- Третий сезон анимационного сериала Sonic Prime — 11 января

- Сериал по Halo, второй сезон — 8 февраля 2024

- Сериал Knuckles — начало 2024 года

- Сериал по Fallout — 12 апреля

- Фильм по Borderlands — 9 августа 2024

- Сериал Arcane, второй сезон — ноябрь 2024

- Аниме по Tomb Raider — 12 декабря 2024

- Соник 3 в кино — 20 декабря

- Возвращение в Сайлент Хилл, фильм — 2024 год

- Анимационный сериал по Devil May Cry — 2024 год

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