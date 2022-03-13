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Сегодня, 17:04

Создатели UFL закрыли офисы в России и на Украине

Игорь Константинов

Белорусская студия Strikerz Inc объявила на своей официальной странице в Instagram, что закрывает офисы в России и на Украине. Она также заявила, что попытается перевести украинских разработчиков в другое место.

Также компания сообщила о приостановке бизнеса в России и разрыве партнерских отношений с российскими футбольными клубами и лигами.

Несмотря на это, Strikerz Inc продолжает работу над условно-бесплатным футбольным симулятором UFL. О дате выхода игры компания пока не сообщила.

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