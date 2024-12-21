Расширение Юбуст для YouTube украли мошенники — его следует удалить

Расширение Юбуст для «ускорения» YouTube украли мошенники. Об этом заявили создатели приложения в своей группе в Telegram.

Кто украл расширение? Сейчас выясняется. Скорее всего это как-то связано с усилением блокировок YouTube в последние дни и возросшим количеством атак на сервис, — говорится в сообщении разработчиков.

Авторы успокоили россиян: расширение никогда не собирало и не хранило их данные. Они просят пожаловаться на расширение Юбуст в магазине Chrome, удалить его с любых устройств, не подписываться на каналы, а также деактивировать любых ботов, связанных с расширением в Telegram.