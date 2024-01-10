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Сегодня, 19:01

Создатели лучшей игры 2023 года начали работу над новым проектом

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios

Глава студии, ответственной за Baldur's Gate 3, рассказал об активной работе над новым проектом.

Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios

Свен Винке заявил, что уже полностью продумал первый акт новой игры. Однако это «не стоит воспринимать как анонс», таким образом Винке просто поделился информацией о начале работы над новой игрой.

Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios

Baldur's Gate 3 стала одной из самых популярных игр студии Larian. RPG завоевала премию «Игра 2023 года» на церемонии The Game Awards 2023 года.

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