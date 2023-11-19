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Сегодня, 16:03

Создатели League of Legends показали файтинг Project L — игра сможет конкурировать с Mortal Kombat 1

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Project L.
Фото Riot Games

Студия Riot Games показала новый геймплей Project L — файтинга в мире League of Legends.

В новом ролике показали, что в игре будет система парных боев — игроки в паре смогут в любой момент матча поменяться местами и продолжить сражение. Похожая система была в Mortal Kombat 9 и Tekken Tag Tournament 1-2, однако в последнее время к такому решению прибегали довольно редко.

Mortal Kombat 1. В Mortal Kombat 1 появилось фаталити в честь дня благодарения — оно получилось особенно жестоким

Из последних файтингов похожая система была в Mortal Kombat 1 с ее камео-бойцами, однако там она выполняла лишь роль продолжателя комбо-цепочки/спасения и о парной игре там не было речи.

Дата релиза Project L пока неизвестна.

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