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Сегодня, 19:47

Создатели Genshin Impact и Honkai: Star Rail приглашают игроков на закрытый бета-тест новой игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Zenless Zone Zero.
Фото miHoYo

Студия miHoYo анонсировала второй закрытый бета-тест новой игры Zenless Zone Zero.

Новая игра от создателей Genshin Impact представляет из себя экшн-рпг в стиле городского фентези (на манер игр Persona). Действие игры происходит в постапокалиптическом футуристичном мегаполисе, известном как Нью Эриду. Сущности, известные как Эфириалы, появились в мире людей через так называемые Холлоу. Холлоу нанесли большой ущерб человечеству, уничтожив большинство людей. Игроку и его команде предстоит бороться со злом, чтобы спасти Нью Эриду от нашествия.

Дата релиза игры пока неизвестна. Zenless Zone Zero выйдет на ПК, iOS и Android.

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