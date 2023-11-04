Создатели Genshin Impact и Honkai: Star Rail приглашают игроков на закрытый бета-тест новой игры

Студия miHoYo анонсировала второй закрытый бета-тест новой игры Zenless Zone Zero.

Новая игра от создателей Genshin Impact представляет из себя экшн-рпг в стиле городского фентези (на манер игр Persona). Действие игры происходит в постапокалиптическом футуристичном мегаполисе, известном как Нью Эриду. Сущности, известные как Эфириалы, появились в мире людей через так называемые Холлоу. Холлоу нанесли большой ущерб человечеству, уничтожив большинство людей. Игроку и его команде предстоит бороться со злом, чтобы спасти Нью Эриду от нашествия.

Дата релиза игры пока неизвестна. Zenless Zone Zero выйдет на ПК, iOS и Android.