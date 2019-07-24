Создатель PUBG рассказал, что получает угрозы и оскорбления от пользователей

Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин признался, что постоянно получает угрозы от пользователей в интернете. Ему желают мучительной смерти и угрожают его семье.

- Мне говорили, что надеются, что мою дочь изнасилуют; надеются, что я сгорю до смерти и умру медленно. Это пишут люди с профилей на Facebook, с фотографиями... Есть один парень — он хочет стать веб-разработчиком, у него есть дизайнерский бизнес, — и он называет меня педиком в Twitter, - цитирует Грина Cybersport. - Это безумие — ненависть, которую я получаю. Я просто должен проигнорировать это... Я очень осторожно отношусь к тому, чем делюсь в интернете, и вообще все мои данные довольно закрыты... Почему люди так поступают? Разве это нормально?

13 марта 2019 года Брендан Грин покинул команду разработчиков PUBG и возглавил отдел, который исследует и создает новые игры. При этом он по-прежнему является креативным консультантом команды/