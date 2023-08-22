Создание персонажа, сражения и первый полет — в Сеть попало 40 минут геймплея Starfield

В сеть попало видео с 40 минутами геймплея Starfield. Качество оставляет желать лучшего — анонимный игрок снимал экран телевизора на свой телефон, да еще и делал это вертикально.

Тем не менее, даже так можно посмотреть целое вступление игры — создание персонажа, сражения, диалоги и первый полет в космосе. Разумеется, желающим избежать спойлеров будет лучше пропустить это видео.

Напомним, что Starfield выходит 6 сентября 2023 года.