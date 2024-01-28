Сотрудники голландского музея воровали карточки с покемонами — их уволили

Сообщается, что сразу четверо сотрудников амстердамского Музея Ван-Гога были уволены из-за махинаций с... покемонами. Трое из них «передавали инсайдерскую информацию» о том, как попасть на посвященную покемонам выставку — желающих было больше чем поступивших в продажу билетов.

А еще один и вовсе вынес из музея коробку с карточками покемонов, которые предназначались для того, чтобы раздавать их посетителям.

Между тем, эти самые карточки продавались на интернет-аукционах за неплохие деньги — вплоть до 100 фунтов.