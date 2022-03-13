Сотрудники FromSoftware жалуются на плохие условия труда и низкие зарплаты

Сообщения были сделаны нынешними и бывшими сотрудниками на популярной доске объявлений под названием Career Connection. Некоторые из сообщений датируются более чем десятилетней давностью, что позволяет предположить, что условия работы в компании за эти годы практически не изменились.

Сотрудники сообщают, что в среднем они работали сверхурочно 40 часов в месяц, а размер компенсации очень низок по отношению к объему работы. Средний годовой доход составляет всего 3,4 миллиона японских йен, что соответствует примерно 3,8 миллиона рублей. Также уровень оттока кадров в компании чрезвычайно высок.

Совсем недавно FromSoftware выпустила игры Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring, которые были очень хорошо приняты как критиками, так и фанатами.