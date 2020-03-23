Состоялся релиз новой части игры Half-Life
22:00
Компания Valve выпустила Half-Life: Alyx в Steam. В основу третьей части популярной серии игр легла технология виртуальной реальности. Новая часть HL стала доступна для продажи 23 марта с 20.00 (по мск.).
Главной героиней шутера станет спутница Гордона Фримена Аликс.
Последняя часть серии игр HL — Half-Life 2: Episode Two — вышла в 2007 году.
Half-Life: Alyx releases March 23rd, 10am Pacific Time. https://t.co/NCOLWqSp3e— Valve (@valvesoftware) March 17, 2020
Steam pre-load begins this Friday. #HalfLifeAlyx pic.twitter.com/F57tj04tME