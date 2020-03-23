Состоялся релиз новой части игры Half-Life

Компания Valve выпустила Half-Life: Alyx в Steam. В основу третьей части популярной серии игр легла технология виртуальной реальности. Новая часть HL стала доступна для продажи 23 марта с 20.00 (по мск.).

Главной героиней шутера станет спутница Гордона Фримена Аликс.

Последняя часть серии игр HL — Half-Life 2: Episode Two — вышла в 2007 году.